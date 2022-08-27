Успех ГТРК Владимир на всероссийском фестивале национального вещания Голос Евразии. Его итоги...

Успех ГТРК "Владимир" на всероссийском фестивале национального вещания "Голос Евразии".Его итоги подводят этим вечером в Махачкале республики Дагестан. Уникальный фестиваль "Голос Евразии" в этом году посвящён Году культурного наследия Российской Федерации. "Голос Евразии" проходит под эгидой ВГТРК. Программы и фильмы, представленные на фестиваль, рассказывают об этническом многообразии России, сохранении народных традиций, межнациональном и межкультурном диалоге. ГТРК "Владимир" удостоена специального приза фестиваля "Голос Евразии" за одну из работ проекта "Моя Россия" - "Известные личности разных национальностей"(журналист Мария Платанюк, операторы- Андрей Синягин, Егор Герасимов, монтаж- Наталья Шалугина)