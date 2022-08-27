Холодный фронт должен подойти к центру России в первый день осени и принести существенные погодные...

Холодный фронт должен подойти к центру России в первый день осени и принести существенные погодные перемены.Что же произойдет? Вплоть до конца августа, по расчетам синоптиков, температура будет держаться на уровне, значительно превышающем норму - 28-30 градусов днем. В последний день лета приближающийся фронт может принести в регион сильные ветра. Ну а 1 сентября станет по-октябрьски холодно.Точные цифры называть пока рано, но Гидрометцентр обозначил температуру в День знаний на уровне 14 градусов, прогностический центр «Метео» - в диапазоне от 13 до 18 градусов.фото: https://www.pxfuel.com/