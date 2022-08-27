Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Москвич незаконно ловил рыбу неподалеку от деревни Богдарня Петушинского района. За это ему грозит два года колонии и полумиллионный штраф. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.Дело в том, что мужчина рыбачил двумя ставными сетями, длина каждой которая составляла 50 метров, а это относится к запретным орудиям массового истребления водных биологических ресурсов. Далее, москвич выбрал миграционные пути к местам нереста на особо охраняемых природных территориях.Горе-рыбака задержали пряма в надувной лодке, когда он вытаскивал рыбу из разлива Клязьмы. Изучением дела занимался региональный природоохранный прокурор. Обвиняемый полностью признал свою вину.