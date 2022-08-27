Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

На пожаре в деревне Шуново Собинского района погиб мужчина. Его личность не установлена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера слишком поздно. Когда пожарные приехали к частному дому, дом уже вовсю горел вместе с двумя хозпостройками. Пожар тушили 10 человек личного состава с тремя единицами техники, а также шесть человек из местной администрации. Причина происшествия выясняется дознавателем.