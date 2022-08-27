Приглашаем вас прогуляться по старинной владимирской улочке Музейной. вместе с Екатериной...

Приглашаем вас прогуляться по старинной владимирской улочке Музейной. вместе с Екатериной Васильевой и Татьяной Лысовой.Широкая, зеленая, Музейная будто создана для прогулок туристов. Но чаще всего они здесь только паркуются. О богатой истории одной из центральных улиц Владимира мало знают даже коренные жители. А ведь здесь каждый дом - это находка, настаивает журналист и экскурсовод Татьяна Лысова.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Она поразительна тем ,что на очень небольшом расстоянии в 300 метров здесь сосредоточены дома, связанные с большим количеством, скажем так, выдающихся людей г.Владимира.Начинается Музейная... с музеев: дом номер два это канцелярия Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В здании напротив тоже когда-то располагался музей - краеведческий. Он и дал название улице, которая до революции была переулком. Троицким. Доминантой улицы и всего жилого квартала была церковь.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Причем по названию улицы Троицкая в этом районе было названо аж пять улиц. Улица Троицкая,улица Троицкая безымянная, улица Троицкая нагорная, Троицкая подгорная и Троицкий переулок. То есть улица Музейная когда то ходила в так называемый Троицкий приход, Троицкий куст.Троицкая церковь построена в 1740 году. И долгое время была красного цвета. Сегодня в укрытом зеленью белом храме особенно чтят Николая Второго. В этом году здесь даже установили памятник императору-страстотерпцу. У дома по диагонали совсем другая история - коммунистическая. Будто списана с советского рассказа. Как из семьи простого рабочего - истопника вышли известные и важные партийные деятели. Братья Завадские жили во флигеле дома номер семь по улице Музейной.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Так Иван Завадский стал первым председателем владимирского горисполкома, Григорий Завадский - первым военным губернским комиссаром, самый младший из Завадских- Ефим- был одним из организатором молодежного союза "третий Интернационал".Другим известным жителем Музейной стал бывший директор завода "Точмаш" , герой Советского союза Владимир Стёпин. Ему дали квартиру в уникальной сталинке с элементами модерна. Этот дом 1940-ого года постройки и сегодня - элитное жильеТатьяна Лысова, экскурсовод:- Мне больше всего нравится воспоминание о Стёпине работников завода " Точмаш", которые говорили,что при нем рабочий день строго заканчивался в шесть часов.И сам Стёпин выходил в шесть часов с завода, отпускал своего личного шофера ,садился в автобус и ехал спокойненько домой ,сюда на улицу Музейную.Жила на Музейной и еще одна яркая личность. Правда, об этом краеведы, историки и экскурсоводы узнали совсем недавно.Екатерина Васильева:- Современные дома сменяют ветхие деревянные постройки. Но в истории улицы появляются новые факты и имена. Так, только в 2015 году на Музейной обнаружили дом Ольги Розановой.Одна из крупнейших представительниц русского авангарда, уроженка Меленок, переехала во Владимир во время учебы в женской гимназии. В дом своего деда священника Ольга Розанова, будучи уже столичной особой, потом возвращалась, и не раз. Исследователи творчества художницы уверены, минимум в тридцати её работах можно увидеть отражение Владимира. А "Пейзаж с извозчиком" точно написан в Троицком переулке. Здесь и сегодня можно услышать цоканье копыт.Екатерина Васильева, Александр Голубев, Вести Владимир