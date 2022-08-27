Раскрыты причины, которые делают невозможным переселение россиян из ветхого жилья в индивидуальные дома.

Раскрыты причины, которые делают невозможным переселение россиян из ветхого жилья в индивидуальные дома.Аналитики рынка недвижимости из года в год заявляют, что количество объектов для жилья в России только увеличивается. При этом в стране еще есть люди, которые живут в ветхих домах, лишенных комфортных условий.На самом деле, это вряд ли желание самих жильцов: люди с удовольствием бы променяли аварийное жилье на хорошие частные дома, однако пока такую программу реализовать будет сложно из-за некоторых моментов, которые этому мешают.пообщалось с вице-президентом общественной организации "Опора России", руководителем направления "Строительство и ЖКХ" Евгений Шлеменков, которые рассказал, почему это невозможно. По словам эксперта, жизнь в доме с хорошими условиями – мечта многих россиян, однако в некоторых регионах реализовать программу переселения сложно из-за отсутствия нужного количества земельных участков с необходимой для быта инфраструктурой."На сегодняшний день это далеко не везде возможно", – отметил Евгений Шлеменков.Более того, возведение частного дома – удовольствие не из дешевых и часто оказывается по стоимости дороже, чем приобретение жилья в многоквартирном доме. Однако в ряде регионов, по словам эксперта, такая возможность есть, а значит, ею нужно обязтельно воспользоваться.