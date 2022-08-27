Трагедия произошла вечером 26 августа.

В Петушках на улице Маяковского во время пожара погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 26 августа.Вызов в МЧС поступил в 19-59. На место выехали две пожарные машины и 8 спасателей. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение хозпостройки на площади 9 квадратных метров.В результате ЧП погиб неизвестный мужчина, личность которого устанавливается. Дознаватель ведомства выясняет причину возгорания.