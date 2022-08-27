27 августа Марине Федункив исполняется 51 год. Актриса не только преуспела в карьере, но и нашла свое счастье в личной жизни. Однако в любви ей повезло далеко не сразу.

27 августа Марине Федункив исполняется 51 год. Актриса не только преуспела в карьере, но и нашла свое счастье в личной жизни. Однако в любви ей повезло далеко не сразу.Марина Федункив завоевала любовь зрителей, снявшись в шоу "Comedy Woman" и сериале "Реальные пацаны". Карьера звезды складывалась удачно, чего не скажешь о ее личной жизни. Актриса не раз связывала себя узами брака, но семейная жизнь оборачивалась для нее кошмаром. Первой союз Федункив разрушили измены, второй – зависимость и побои. Только с третьим супругом ей удалось обрести настоящее счастье.С первым избранником, Сергеем Щелчковым, актриса познакомилась еще в студенческие годы. Возлюбленные вместе учились в Пермском институте искусства и культуры. Их отношения продолжались 12 лет, но к свадьбе так и не привели.Когда карьера Марины пошла в гору, муж не смог смириться с ее успехом и начал заглядываться на других женщин. Сергей часто водил в дом любовниц. Вскоре брак распался, но бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения.Вторым супругом звезды стал предприниматель Михаил. Будущие возлюбленные познакомились случайно, когда актриса ловила такси, чтобы успеть на собственный день рождения. С тех пор они не расставались. Союз продлился 13 лет, но не был счастливым. Муж звезды был наркоманом и поднимал на нее руку.Совместная жизнь со вторым избранником обернулась для Федункив настоящим кошмаром. Марина надеялась, что сможет спасти любимого мужчину от зависимости, но все оказалось безуспешно. Артистка долгие годы терпела мужа-тирана и скрывала следы побоев, а однажды даже ездила на гастроли со сломанной рукой. К счастью, в 2017 году актриса все-таки решилась уйти от деспота.После двух неудачных браков личная жизнь Федункив наладилась. Знаменитость обрела счастье с итальянским предпринимателем Стефано Маджи. Новый возлюбленный младше актрисы на 13 лет, но разница в возрасте их ничуть не смущает. Летом 2021 году они официально стали мужем и женой.В отличие от предыдущих мужей, Стефано буквально носит Марину на руках и сдувает с нее пылинки. Лишь в третьем браке артистка поняла, что она не обязана быть сильной и самостоятельной. Детей у супругов пока нет, но Федункив не исключает, что когда-нибудь они станут родителями.