В 17-38 27 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу:...

В 17-38 27 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, мкр. Заря, ул. Московская, д. 10, сообщает ГУ МЧС на своём сайте.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из окна 5-этажного дома. Пожарными было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение имущества на площади 5 кв. м. Было эвакуировано 20 человек из них 5 детей. Погибших и пострадавших нет.Фото: https://33.mchs.gov.ru