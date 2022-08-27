Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. Многие гадали, вернуться ли они в родные палестины. Наконец, чудо случилось!

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. Многие гадали, вернуться ли они в родные палестины. Наконец, чудо случилось!О том, что Примадонна твердо намерена вернуться домой, она сама заявила еще месяц назад. Мол, детям в школу надо, период онлайн-обучения позади. Правда, на родине стали звучать призывы "за дискредитацию армии России" завести на пятого мужа певицы уголовное дело, закрыть ему въезд в страну и даже отобрать знаменитый замок в Одинцовском районе.Видимо, поэтому Галкин в Москве пока не вернулся. К тому же у него сейчас идет всемирный тур – надо зарабатывать на содержание жены-пенсионерки и детей-школьников.Неизвестно, приехали ли в итоге 8-летние Лиза и Гарри Галкины в родной дом, но Алла Пугачева уже в Москве. И первое, что она сделала – отправилась в бутик своего друга, звездного модельера Игоря Гуляева на Большой Дмитровке. Приехала она туда в одиночестве, без мужа и детей. У входа в магазин кутюрье лично встречал суперзвезду. "Глазам не верю, неужели в самом деле" – строчкой из песни 1981 года "Возвращение" самой Пугачевой Гуляев встречал артистку."Я уже давно приехала, просто не могла никак собраться, – сообщила Пугачева. – А ты читаешь, что меня нет?" Гуляев признался, что ничего не читает, слухам и сплетням не верит, а возвращению Аллы рад безмерно. Как и вся Россия!