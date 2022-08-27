О законах, которые вступят в силу в сентябре: На смартфоны будет предустанавливаться российский...

О законах, которые вступят в силу в сентябре:На смартфоны будет предустанавливаться российский магазин приложений.Покупателю больше не смогут отказать в услуге, если он решит не предоставлять свои личные данные.Учителей освободят от заполнения лишних документов.Детям с ограниченными возможностями гарантируют бесплатное двухразовое питание в школах и организациях среднего профобразования. Также они смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок.Решение о выборе управляющей компании смогут принять, если за него отдадут более 50% от общего числа голосов собственников квартир в доме (раньше было достаточно 25% + 1 голоса).В России появится единый реестр доноров костного мозга.Фото: https://www.pxfuel.com/