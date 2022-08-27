О законах, которые вступят в силу в сентябре:
На смартфоны будет предустанавливаться российский...
О законах, которые вступят в силу в сентябре:
На смартфоны будет предустанавливаться российский магазин приложений.
Покупателю больше не смогут отказать в услуге, если он решит не предоставлять свои личные данные.
Учителей освободят от заполнения лишних документов.
Детям с ограниченными возможностями гарантируют бесплатное двухразовое питание в школах и организациях среднего профобразования. Также они смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.
Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок.
Решение о выборе управляющей компании смогут принять, если за него отдадут более 50% от общего числа голосов собственников квартир в доме (раньше было достаточно 25% + 1 голоса).
В России появится единый реестр доноров костного мозга.
Фото: https://www.pxfuel.com/