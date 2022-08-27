Как заверили в горадминистрации, очереди на места в дошкольных учреждениях для жителей Заклязменского больше нет.

В День города Владимира в микрорайоне Коммунар открылся новый детский сад на 108 мест. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Подрядчиком выступала компания «ОлРАЙТ». Объект должны были сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки пришлось сдвинуть.Заведующая «Центра развития ребенка - детского сада №7», частью которого стало учреждение, Татьяна Лукьянова, показала собравшимся прогулочные участки, оснащение групп, медицинский блок и пищеблок. С вводом нового корпуса в эксплуатацию 18 групп ДОУ №7 будут посещать около 480 воспитанников. Как заверили в горадминистрации, очереди на места в дошкольных учреждениях для жителей Заклязменского больше нет.Добавим, что в планах властей построить в Загородном физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, общественные пространства и рекреационные и прогулочные зоны.