В Коврове прокурор добился обеспечения ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными...

В Коврове прокурор добился обеспечения ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными препаратами.Решением Ковровского городского суда от 15.08.2022 вынесено решение организовать лекарственное обеспечение ребенка-инвалида, страдающего симптоматической эпилепсией с некупированными эпилептическими приступами.В ходе ранее проведённой проверки установлено, что маленькому пациенту по результатам обследования в ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» по жизненно важным показаниям назначен прием лекарственных препаратов.Вместе с тем, органами системы здравоохранения надлежащих мер для обеспечения ребёнка лекарством в достаточном количестве не принято.В рамках исполнения решения, обращенного по ходатайству прокурора к немедленному исполнению, ребенок-инвалид обеспечен жизненно необходимыми лекарственными препаратами.Фото: https://www.pxfuel.com/