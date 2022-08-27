Не оставьте без внимания завтра масштабное событие в Меленках - благотворительный фестиваль спорта....

Не оставьте без внимания завтра масштабное событие в Меленках - благотворительный фестиваль спорта.Фестиваль "Ты знаешь, как хочется жить" посвящен малышу Мирону Жукову. У мальчика гипоксически-ишемическое поражение мозга, но он очень выносливый, борется за жизнь и в наших силах ему помочь.Завтра весь день с 10 до 17 часов на самых разных площадках Меленок вы сможете прекрасно провести время- поучаствовать или стать зрителем спортивных соревнований от Гиревого спорта. скандинавской ходьбы, перетягивания каната до пляжного волейбола и настольного тенниса.В программе-открытая игра в лазер-таг и катание на лошадях. Бесплатная полевая кухня. Детская фото-зона с животными. Проведите воскресенье в Меленках и помогите собрать малышу 331 тысячу рублей на реабилитацию.Телефон для справок: 8-915-751-00-48