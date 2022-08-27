Утром 27 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Собинский...

Утром 27 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Собинский район, д. Шуново, ул. Мира, д. 24, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и двух хоз. построек. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина. Личность погибшего устанавливается.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Так же привлекались на пожар 6 представителей от местной администрации. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото:https://33.mchs.gov.ru/