Владимирцы, с Днем рождения. Нашему любимому городу сегодня 1032 года. Отмечать приглашают широко...

Владимирцы, с Днем рождения. Нашему любимому городу сегодня 1032 года.Отмечать приглашают широко - с 10 утра множество мероприятий на Соборной площади, ул. Георгиевской, Спасском холме, в городских парках.Вечером к нам заедут звездные гости - Иракли, Михаил Гребенщиков, группа "Зодчие". И вообще множество сюрпризов- от тайского мороженого, до полетов на воздушном шаре и ночного фейерверка.Выбирайте, гуляйте ,отдыхайте!