Владимирцы, с Днем рождения. Нашему любимому городу сегодня 1032 года.
Отмечать приглашают широко...
Владимирцы, с Днем рождения. Нашему любимому городу сегодня 1032 года.
Отмечать приглашают широко - с 10 утра множество мероприятий на Соборной площади, ул. Георгиевской, Спасском холме, в городских парках.
Вечером к нам заедут звездные гости - Иракли, Михаил Гребенщиков, группа "Зодчие". И вообще множество сюрпризов- от тайского мороженого, до полетов на воздушном шаре и ночного фейерверка.
Выбирайте, гуляйте ,отдыхайте!