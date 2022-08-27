Возможно многие неуютно чувствуют себя на улице в эти дни - из-за ядовитой дымки. Это результат...

Возможно многие неуютно чувствуют себя на улице в эти дни - из-за ядовитой дымки. Это результат лесных пожаров не в нашей области, запах гари идет с Рязанской территории. И тем не менее врачи советуют внимательнее отнестись к своему здоровью. Прислушаемся к советам, как пережить гарь и смог. Рассказывает Михаил Смирнов.заведующий пульмонологическим отделением ГБУЗВО "ОКБ".Уберечь от острого отравления дымом помогут различные виды масок, уточняет пульмонолог. Марлевые увлажняющие повязки задержат и крупные отравляющие частицы, спасут от пепла и сажи. Самый лучший вариант- респиратор с противодымным фильтром. В качестве защиты от ядовитых продуктов горения в доме и рабочем кабинете лучше использовать кондиционеры и воздухоочистители.