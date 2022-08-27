27 августа 2022 года состоялось долгожданное открытие Дня города. День города объединяет....

27 августа 2022 года состоялось долгожданное открытие Дня города.День города объединяет. Настраивает на добрые дела. Укрепляет в людях уверенность в настоящем и будущем.1032-й день рождения Владимира - особенный. 865 лет назад, в 1157 году, великий князь Андрей Боголюбский перенес столицу Древней Руси из Киева во Владимир. Символичная дата. Предмет обоснованной гордости за уникальную биографию нашего города, неотделимую от истории Отечества.Бережно сохраняя историческое наследие, мы вместе делаем Владимир современным и комфортным для жизни.