Матч очередного тура первенства России по футболу среди команд второй лиги в предстоящую субботу...

Матч очередного тура первенства России по футболу среди команд второй лиги в предстоящую субботу пройдёт во Владимире.Торпедовцы на своём поле в этот раз будут принимать ФК "Тверь" из одноимённого города.Поединок начнётся во Владимире на Большой спортивной арене стадиона "Торпедо" в 19.00 в субботу, 27 августа. В честь Дня города вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам.фото: https://www.pxfuel.com/