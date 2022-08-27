27 августа состоялось торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне Коммунар. Детский...

27 августа состоялось торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне Коммунар.Детский сад на 108 мест в микрорайоне Коммунар открылся в рамках регионального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".Район постройки нового детского сада выбран неслучайно. Последние годы он активно застраивается, развивается, растет. Именно оттуда обратилось больше всего семей, желающих устроить своих детей в дошкольные учреждения.Двухэтажные здания со своими котельными и пищеблоком. Тёплые и удобные помещения, отличная мебель и инвентарь, современные развивающие игры для ребят. На улице — детская площадка и веранды. С появлением этого детского сада очереди должны остаться в прошлом.Это большой подарок для нашего города, для подрастающего поколения и родителей, считает врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.