Общественная палата выступила организатором учебного процесса.

К досрочным выборам главы региона в сентябре этого года во Владимирской области подготовят 500 общественных наблюдателей. Общественная палата выступила организатором учебного процесса.Из-за законодательных ограничений, а также из-за того, что крупные организации по независимому наблюдению были признаны иностранными агентами, возможность независимого наблюдения очень снизилась. На замену независимых наблюдателей приходят общественные – их подготовят лояльные к власти организации.Потенциальным кандидатам предложат сыграть в обучающую игру, где они разберут конфликты, чаще всего возникающие на выборах. Кроме того, официальными наблюдателями могут выступить люди от кандидатов.