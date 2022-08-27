В Петушинском районе вечером 26 августа поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, по...

В Петушинском районе вечером 26 августа поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, по адресу: г. Петушки, ул. Маяковского у д. 4, сообщает областное управление МЧС на своем сайте.На место незамедлительно выехали пожарные. Однако сигнал о ЧП поступил поздно, поэтому к моменту появления спасателей наблюдалось открытое горение постройки. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Огонь охватил площадь порядка 10 квадратных метров. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший.Его личность устанавливается.Фото: https://33.mchs.gov.ru/