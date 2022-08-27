Ситуация по природным пожарам за сутки ухудшилась. Класс пожарной опасности в регионе – 4,3. За...

Ситуация по природным пожарам за сутки ухудшилась.Класс пожарной опасности в регионе – 4,3. За сутки произошло 5 лесных пожаров на площади – 8,8 га. В настоящее время действует 1 пожар на площади 1 га в Селивановском районе. На тушении задействовано 63 человека и 25 единиц техники.Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 159 возгораний на площади 172 га.Фото: https://www.pxfuel.com/