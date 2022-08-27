Во Владимирской области заключенный плеснул в сотрудника исправительного учреждения горячей...

Во Владимирской области заключенный плеснул в сотрудника исправительного учреждения горячей жидкостью.25 августа суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Петушинского районного суда о нападении на сотрудника исправительного учреждения. Случилось это 9 апреля 2021 года, осужденный "из личной неприязни, с целью дезорганизации деятельности тюрьмы плеснул в сотрудника исправительного учреждения горячей жидкостью". В результате – ожог лица и моральная травма.18 мая 2022 года Петушинский районный суд признал заключенного виновным в применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы, находящегося при исполнении. Виновник свою вину не признал. Тем не менее, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.фото: https://www.pxfuel.com/