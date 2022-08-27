Проводится проверка. Госавтоинспекция устанавливает все подробности случившегося.

Во Владимирской области в тройном ДТП пострадал водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Авария произошла на 101 км трассы «Колокша-Кольчугино-Александров - Верхние Дворики» в 10.50. Предварительно, водитель «Опеля», ехавший в сторону Александрова, врезался в двигавшуюся в впереди «Рено». От удара французский автомобиль влетел в «Вольво» и угодил в кювет. В результате происшествия пострадал водитель «Рено», которого госпитализировали в больницу.Проводится проверка. Госавтоинспекция устанавливает все подробности случившегося.