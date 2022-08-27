Многие российские артистки живут без детей, и их это вполне устраивает.

Многие российские артистки живут без детей, и их это вполне устраивает.О личной жизни Лии Ахеджаковой наслышаны многие. Известно, что артистка трижды выходила замуж, но ни в одном из браков она не заводила детей. Актриса уже 20 лет счастливо живет вместе с фотографом Владимиром Персияновым, который младше ее на пару десятилетий.У Лаймы Вайкуле была возможность родить, как она сама неоднократно рассказывала, однако "все было против этого". Впрочем, певица никогда не ставила перед собой цель – обзавестись наследниками. На первом месте у артистки всегда была работа.На карьере зациклена и Светлана Ходченкова. Кроме того, актриса пережила болезненный развод, и с тех пор с трудом доверяет мужчинам. Звезда российского кино мечтает выйти замуж раз и навсегда. И, очевидно, в таком случае артистка будет готова обзавестись детьми.Настасья Самбурская тоже пока не планирует стать матерью, поскольку убеждена, что ребенок должен быть окружен заботой и вниманием двух любящих родителей. Артистка не намерена рожать, как говорится, просто для себя. По ее мнению, это довольно эгоистично.Певица Елка хоть и любит малышей, заводить собственных детей она пока не хочет. Однажды артистка призналась, что если в будущем у нее так и не будет собственных наследников, она подумает об усыновлении чужого.Каждая из вышеупомянутых артисток считает, что общественность не должна вмешиваться в личную жизнь и постоянно спрашивать о том, почему у них нет детей, и каждая позиция как минимум не должна восприниматься обществом в штыки. Важно с уважением относиться к выбору человека.