Всего уже зарегистрировано 155603 случая заболевания

За сутки коронавирус подтвердился ещё у 223 жителей Владимирской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.В ведомстве уточнили, что 52 случая подтвердили в самом Владимире, 29 - в Александровском районе, по 23 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 14 - в Кольчугинском и Суздальском, 13 - в Муромском районе, по 10 - в Петушинском и Киржачском, по 7 - в Камешковском и Собинском, 6 - в Юрьев-Польском, 5 - в Судогодском, 4 - в г. Радужный, по 2 - в Гороховецком, Меленковском, Вязниковском районах. В Селивановском райне – 0 случаев.Добавим, что всего на территории субъекта COVID-19 выявили уже у 155603 человек.