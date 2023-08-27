Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых снова стала мамой. Анастасия родила двойню.

Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых снова стала мамой. Анастасия родила двойню.Анастасия Стриженова, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых, снова стала мамой. Причем она родила двойню. Об этом Настя сама рассказала в соцсетях, опубликовав фото из роддома и подписав его очень скупо: «+2».В комментариях все тут же принялись поздравлять Анастастию. Одной из первых была Елена Малышева, которая оставила довольно длинное поздравление. «Катюш, счастье есть! Это наши дети и, конечно, наши внуки! Сил Настеньке! И здоровья вам всем самым маленьким и самым большим! Вот так тремя сыновьями Настенька превратила ваше женское царство в мужской клуб! Очень вас всех любим. Ваши Малышевы во всех поколениях»