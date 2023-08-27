Фотограф-сталкер из Владимирской области опубликовал снимки заброшенной ткацкой фабрики. И...

Фотограф-сталкер из Владимирской области опубликовал снимки заброшенной ткацкой фабрики.И атмосферные снимки из Владимирской области опубликовал фотограф-сталкер Сергей Рут. Они сделаны в помещениях заброшенной ткацкой фабрики.Где точно, не сообщается, но, судя по номерам пожарной автоцистерны, "вросшей" в каменный пол гаража, это именно наш регион. На фото - рабочие помещения, комнаты отдыха, раздевалка. В производственном цехе со станков свешиваются полотна ткани. В кабинетах повсюду - цветочные кашпо (сразу видно - коллектив был женский), посуда, какие-то инструменты. Как будто люди буквально минуту назад вышли из здания, и время в нем замерло. У Сергея Рута есть и другие фото - заброшенных владимирских дома культуры или, например, столовой. И от каждого, пишут в комментариях, веет былой силой жизни, но больше - тоской.