Какие изменения ждут родителей, дети которых имеют инвалидность? Родителям детей с инвалидностью...

Какие изменения ждут родителей, дети которых имеют инвалидность?Родителям детей с инвалидностью положено до 24 дней выходных подряд.Если в семье есть ребенок с инвалидностью, родителям на двоих полагается 4 оплачиваемых выходных дня в месяц. Раньше их нельзя было накапливать за несколько месяцев. С 1 сентября 2023 года — можно, сообщает портал "Госуслуги".Раз в год можно взять до 24 дней подряд. Для этого их сначала нужно накопить, взять больше 4 дней авансом не получится. Например, можно не брать выходные в течение полугода, а потом взять 24 дня подряд. Их могут разделить между собой оба родителя или использует кто-то один. На следующий год выходные не переносятся.В течение следующих 6 месяцев можно так же копить выходные или брать по 4 дня в месяц — на усмотрение родителей.Как оплачиваются?Оплата выходных — за счет средств СФР, а не работодателя. Выплачивается средний заработок.Как оформить?Согласовать даты с работодателем и предоставить документы:заявлениекопию справки об инвалидностидокумент о прописке или временной регистрациисвидетельство о рождениисправку с места работы другого родителя, что он не получал или частично использовал выходные дни в текущем году с указанием даты и общего количества использованных днейтакую же справку с предыдущего места работы, если кто-то из родителей в текущем году работал в другом местедокумент, который подтверждает отсутствие работы у второго родителя.Что же касается досрочного выхода на пенсию?Один из родителей, кто воспитал ребенка с инвалидностью до возраста 8 лет, может выйти на пенсию раньше обычного возраста — мама в 50 лет, папа — в 55. При этом неважно, когда ребенок получил инвалидность и в течение какого периода она была установлена.Вот какие условия должны совпасть.До или после периода ухода за ребенком с инвалидностью у родителя были периоды официальной работы.Стаж у мамы — от 15 лет. У папы — от 20 лет.Накопилось минимальное количество пенсионных коэффициентов. В 2023 году — 25,8. В период ухода за ребенком за каждый полный год назначается 1,8 пенсионного коэффициента.На досрочную пенсию может сначала выйти женщина. Если она перейдет на другой вид пенсии или откажется от досрочной, тогда правом уйти на пенсию раньше может воспользоваться отец. Одновременно обоим родителям одного ребенка такое право не предоставляется.Фото freepik.com