Какое место заняла Владимирская область в зарплатном рейтинге среди других регионов?
Владимирская...
Какое место заняла Владимирская область в зарплатном рейтинге среди других регионов?
Владимирская область оказалась на 69 месте из 85 по уровню высоких зарплат среди регионов ЦФО. Этот рейтинг составили эксперты РИА Новости.
Исходя из анализа, только 16% работников региона получают зарплату больше 59 тысяч рублей. А больше 118 тысяч зарабатывают только 3,7 процента жителей. Напомним, что в 2022 году, в целом по России наш регион был на 52 месте со средней зарплатой 43 754 рубля.
Если говорить о соседних городах, то хуже обстановка только в Ивановской области, которая заняла 80 место в рейтинге. Москва заняла 9-е место. Там больше 59 тысяч получают 44,4 процента жителей.
Фото pxfuel.com, ria.ru