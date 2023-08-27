Какое место заняла Владимирская область в зарплатном рейтинге среди других регионов? Владимирская...

Какое место заняла Владимирская область в зарплатном рейтинге среди других регионов?Владимирская область оказалась на 69 месте из 85 по уровню высоких зарплат среди регионов ЦФО. Этот рейтинг составили эксперты РИА Новости.Исходя из анализа, только 16% работников региона получают зарплату больше 59 тысяч рублей. А больше 118 тысяч зарабатывают только 3,7 процента жителей. Напомним, что в 2022 году, в целом по России наш регион был на 52 месте со средней зарплатой 43 754 рубля.Если говорить о соседних городах, то хуже обстановка только в Ивановской области, которая заняла 80 место в рейтинге. Москва заняла 9-е место. Там больше 59 тысяч получают 44,4 процента жителей.Фото pxfuel.com, ria.ru