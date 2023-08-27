Народные приметы: 28 августа. Что нужно обязательно освятить в храме в праздник Успения Пресвятой...

Народные приметы: 28 августа. Что нужно обязательно освятить в храме в праздник Успения Пресвятой БогородицыВ понедельник 28 августа 2023 года в народном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Это христианский праздник. Дата празднования каждый год выпадает на фиксированное число — 28 августа. В православии относится к числу двунадесятых, то есть к 12-ти праздникам после Пасхи, которые посвящены событиям из земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — праздник и памятный день, который посвящён кончине Божией Матери.Существует поверье, что с этого дня солнце начинает засыпать: светит не так ярко, как в середине лета, и греет меньше. С каждым днем становится все холоднее. Перелетные птицы готовятся к отлету на юг.На Успение было принято солить огурцы. В народе говорили: «На Успение огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить».Наши предки издавна любили квашенные, соленные и моченные овощи и фрукты, а также разнообразные маринады. Они веками бережно собирали рецепты и знали секреты удачной засолки огурцов.Что можно делать 28 августа 2023 года?Прочесть молитву в честь Пресвятой Богородицы, по возможности, сходить в храм и поставить свечку. Самое главное для духовного очищения любого человека в этот день — не держать ни на кого зла.Издавна в день Успения делались заготовки на зиму. Считалось, что Успение — это последний летний день, и после начинается Бабье лето.По традиции на Успение освящали в храмах зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола.Что нельзя делать 28 августа 2023 года?Женщинам нельзя ругаться и спорить со своими мужьями — к изменам.По древнему поверью, нужно избегать острых предметов — вилок, ножей, спиц, иголок и так далее. Уколоться или порезаться — к беде в доме.Не занимаются рукоделиями и шитьем.Народные приметы 28 августа 2022 годаСолнечная и тёплая погода сегодня — Бабье лето будет с частыми дождями.Много паутины — зима окажется морозной.Ночью туман у земли стоит — перед дождём.Цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.Радуга — осень окажется мягкой и тёплой, с умеренными осадками.Гроза — к ранней осени с дождями.Утро хмурое — к вечеру можно ожидать дождь.Фото pxfuel.com