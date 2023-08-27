Маркетолог Тимур Вершинин делится опытом и наблюдениями.

Маркетолог Тимур Вершинин делится опытом и наблюдениями.За последние 6 лет рынок онлайн-образования в России вырос в 4,28 раза: с 21 млрд рублей в 2016 году до 90 млрд рублей в 2022 году.Еще совсем недавно нужно было потратить много времени, чтобы найти человека, который согласился бы выдать свои секреты, обучить своим навыкам, и не каждый бы согласился даже за очень большие деньги. Но сегодня соцсети переполнены наставниками, менторами, учителями, коучами. Каждый горит желанием научить чему-либо своих подписчиков и на этом заработать.С чего все началосьНачался этот бум с вполне благородного желания делиться своими навыками и знаниями и с вполне разумной идеи: “Если мне платят за обучение, то мой продукт – это знания. А я занимаюсь бизнесом по продаже этих знаний. Почему бы не добавить сюда и другие бизнес-инструменты: маркетинг, систематизацию, отдел продаж, отдел поддержки и т.д.?”.Если есть спрос, то глупо не создать и предложение. Время шло, и люди, которые не обладали никакими навыками и знаниями, глядя на процветание успешных инфобизнесменов, решили тоже на этом заработать и пошли в этот рынок. Не от факта обладания ценными знаниями, а просто из желания быстро сделать деньги. Скопировали информацию из открытых источников, стали продавать свои курсы и тоже заработали большие деньги. Глядя на них, и другие любители легких денег также решили создать свои информационные продукты, совершенно не имея никаких компетенций.Со временем, у каждого жаждущего быстрых денег обострилось желание разобраться в том, как здесь быстро заработать. Так появились еще и курсы, обучающие, как зарабатывать на курсах, и наставники, обучающие наставников. И вот по такой цепочке полезнейший рынок онлайн-образования превратился в то, что мы сегодня наблюдаем.Как найти действительно хорошее обучение?Чтобы найти качественное обучение, нужно посмотреть на то, по какой цепочке оно создавалось: как естественное продолжение бизнеса или эксперта, или просто чтобы заработать на продаже информации.Например, компании не хватает хороших специалистов. Поэтому она создала свое собственное обучение, чтобы выращивать для себя сотрудников в штат. Чаще всего обучение в таких случаях будет качественным и максимально соприкасаться с реальностью. Но нужно проверить, правда ли все это. Ведь некоторые продавцы курсов могут просто придумать такую легенду.Пройдите демо-версию обучения или изучите бесплатный контент. Если в демонстрационной версии или в бесплатном контенте уже содержатся ценные инструменты и полезные знания, которые можно применить и получить результат, то велика вероятность, что и основное обучение будет качественным.Вокруг выбранного обучения есть комьюнити. Если учеников найти довольно легко или есть место для их открытого свободного общения, это хороший показатель. Если у компании есть только сайт, а в соцсетях нет или все аккаунты закрыты, и нет топиков для общения, то, вероятно, их качество обучения страдает, и общение закрыто специально, чтобы ежедневно не удалять негативные комментарии.Далеко не факт, что человек с миллионом подписчиков сможет научить вас тому, как набрать миллион подписчиков, и человек, заработавший состояние, сможет научить вас быть богатым. Чаще всего люди приходят к результатам своими собственными индивидуальными динамическими стратегиями, которые практически невозможно зафиксировать из-за постоянно меняющихся условий рынка. Также ко всему прочему важна глубина и последовательность изложения материала и правильно составленные домашние задания. Все это результат труда методологов и методистов, и сам по себе миллионер или блогер вряд ли сможет составить сбалансированную обучающую программу. Если, конечно, не наймет нужных специалистов. Об этом можно спросить перед покупкой обучения: как оно составлялось и привлекались ли методологи.Отзывы и гарантии. Этот пункт сегодня практически не работает. Отзывы покупаются, и формулировки с гарантиями хитро извиваются в обычное словоблудие. Единственный способ получить реальный отзыв – это лично созвониться, а лучше встретиться с 2-3 выпускниками курса и задать им вопросы.Все так плохо? – НетОнлайн-образование – это лучшее преимущество людей нашего времени. Никогда за всю историю человечества доступность знаний не была такой, как сейчас. Проблема существует лишь в обилии низкокачественных образовательных продуктов. Поэтому первое, чему следует обучиться, это различать стоящие продукты от пустышек.