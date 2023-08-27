Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова. Режиссер убежден, что коллега по цеху не смог жить без супруги.

Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова. Режиссер убежден, что коллега по цеху не смог жить без супруги.26 августа скончался легендарный режиссер Глеб Панфилов. Последние месяцы 90-летниймэтр театра и кино боролся с последствиями геморрагическогоинсульта.Коллеги Панфилова скорбят в связи с невосполнимой утратой, котораяпостигла российскую культуру.Директор Ленкома Марк Варшавер утверждает, что Глеб Анатольевич допоследнего боролся за жизнь.Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о своей версии произошедшего. Он убежден в том, что коллега просто не смог жить дальше без своей любимой жены Инны Чуриковой."Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны.Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была ихсвязь. По большому счету, они были одно целое —невероятное сочетание мужского и женского ибезгранично дополняющие друг друга дарования", — рассказал режиссер.Яна Поплавская оказалась солидарна с Никитой Михалковым. "Они так жили душа в душу, так дышали однимдыханием, такого бы я пожелала любому, это былалюбовь, единение, душевный и творческий симбиоз. Яуже говорила однажды — это всегда была любовь, рукав руке, сердце к сердцу! Он ее всегда берег,фантастический союз мужчины и женщины. Теперь онивместе, они воссоединились на небесах", — цитирует актрису пресса.Напомним, Инна Чурикова умерла 14 января текущего года. Причиной стали новообразования в головном мозге, к которымдобавились проблемы с дыханием.