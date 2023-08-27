Нет рецепта-нет лекарства: во Владимирской области начнут действовать новые правила продажи...

Нет рецепта-нет лекарства: во Владимирской области начнут действовать новые правила продажи лекарств в аптекахС 1 сентября 2023 года в России начнут действовать новые правила продажи лекарств в аптеках, сообщает портал FederalCity.Все больше медицинских препаратов, которые раньше продавались свободно, сейчас можно купить только по рецепту врача.Теперь же в список медикаментов, которые можно будет купить только по рецепту, внесли еще несколько групп препаратов, которые считаются сильнодействующими, а также льготных лекарств, стоимость которых пациенту полностью или частично компенсирует государство.Эти новые правила, возможно, помогут избежать мошенничества с продажей льготных медикаментов, на котором уже не раз попадались некоторые аптеки, и удержат от злоупотреблений любителей заниматься самолечением, но у них есть и оборотная сторона. Из-за того, что людям понадобится намного больше рецептов, поток пациентов в поликлиники, к врачам общей практики, имеющим право выписывать лекарства, возрастет в несколько раз. И это при том, что сотрудники поликлиник и так не успевают уделять пациентам достаточно времени, а сами пациенты вынуждены неделями ждать приема.Многие аптеки уже сейчас, не дожидаясь 1 сентября, начали требовать у покупателей рецепты, и не только на те препараты, свободная продажа которых должна будет прекратиться, но и на все подряд. К примеру, некоторым покупателям аптекари отказались продавать без рецепта самые необычные витамины или продали их крайне неохотно, после длительных просьб, предупредив, что в следующий раз на эти препараты непременно понадобится рецепт.В результате теперь люди, страдающие нетяжелыми хроническими заболеваниями, при которых им регулярно надо принимать какие-либо витамины или микроэлементы – например, препараты железа при низком гемоглобине или обезболивающие при мигренях – будут вынуждены отнимать время у терапевтов в поликлиниках, чтобы получить рецепт на эти лекарства.Фото freepik.com