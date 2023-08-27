В регионе внедрили новый метод реабилитации – гарденотерапию. Звучит сложно, а на деле – это работа с растениями, к которой многие пенсионеры привыкли. Как сообщает Правительство области,

В регионе внедрили новый метод реабилитации – гарденотерапию. Звучит сложно, а на деле – это работа с растениями, к которой многие пенсионеры привыкли. Как сообщает Правительство области, только вместо ударного труда на грядках ради урожая, специалисты предлагают подопечным ухаживать за цветами, овощами и фруктами в меру, для настроения, потому что, цитата: «у садовода или цветовода