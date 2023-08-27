Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК принял участие в празднике, посвященном...

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК принял участие в празднике, посвященном 15-й годовщине признания Россией независимости Республики Южной Осетии26 августа 2023 года Южная Осетия отметила 15-ю годовщину признания Россией независимости республики.В честь праздника в Цхинвал прибыл Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.За большой вклад и прорыв информационной блокады во время агрессии Грузии против осетинского народа в августе 2008 года Алан Гаглоев, президент Южной Осетии наградил Рифата Сабитова и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева орденами Дружбы.Фото: официальный новостной канал информационного агентства "Рес" Южной Осетии