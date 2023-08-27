Сертификат или земля: многодетным семьям Владимирской области предоставят возможность...

Сертификат или земля: многодетным семьям Владимирской области предоставят возможность выбораГубернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале сообщил о поддержке многодетных семей. Известно, что за рождение третьего и последующего ребенка государство выдает им земельные участки под строительство. Но по словам губернатора воплощение в реальность этой идеи немного тормозит.Все дело в том, что сейчас закон позволяет выделять участки только по месту жительства семей. Но, например, во Владимире подходящая земля в дефиците, а в каких-то районах она есть."Если мы предложим людям альтернативу: земельный участок либо сертификат на землю или на улучшение жилищных условий", - комментирует Александр Авдеев.Тем самым семьи смогут выбрать, что согласуется с их планами и быстрее получить льготу. Сертификат можно будет использовать даже на уплату первого взноса по ипотеке.Правительство области внесло в Законодательное Собрание области соответствующий проект закона."При разработке проекта советовались с многодетными семьями, стоящими в очереди на землю. Их у нас сейчас около 550, и каждый год список прирастает. Более 40 % опрошенных воспользовались бы новой мерой поддержки. Многие купили бы на эти деньги именно землю под строительство дома или готовый дом", - дополнил губернатор.Если депутаты поддержат инициативу правительства, то с 1 января 2024 года у многодетных семей нашей области появится выбор.Фото freepik.com