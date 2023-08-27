Ксения Собчак привлекла внимание к Виктории Боне. Ведущая показала результат пластической операции коллеги по цеху.

Ксения Собчак привлекла внимание к Виктории Боне. Ведущая показала результат пластической операции коллеги по цеху.Ксения Собчак нередко привлекала внимание общественности своей внешностью. Многие упражняются в остроумии, когда оценивают вид ведущей, что ее, к слову, не смущает.Обычно люди проходятся по ее внушительной челюсти и неправильному прикусу. Собчак всегда с юмором реагировала на обсуждения своей внешности.Недавно в ее официальном телеграм-канале появился пост о нескольких манипуляциях с внешностью бывшей коллеги по цеху. "...Боне сделали пять пластических операций. Будем искать отличия", – написала Собчак.Кроме того, ведущая опубликовала фотографию, на которой лицо звезды "Дома-2" запечатлено крупным планом. Опухшие веки дают понять, что была проведена манипуляция именно с ними.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виктория Боня сообщила общественности о намерениях сделать себе так называемые "лисьи глазки". Стоит отметить, что пользователи Сети отреагировали на публикацию Собчак бурно.Большинство раскритиковало решение Виктории Бони лечь под нож пластического хирурга. По их мнению, она и до манипуляций с лицом была красивой женщиной. .