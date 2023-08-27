Роза Сябитова откровенно рассказала о причине разводов. Сваха убеждена, что мужчины Изменяют и красивым, и некрасивым

Роза Сябитова откровенно рассказала о причине разводов. Сваха убеждена, что мужчины Изменяют и красивым, и некрасивымРоза Сябитова славится своей прямолинейностью и острым словцом. Главная сваха страны считает, что не имеет значения, красивая девушка или нет, ее мужчина все равно ей изменит."Мужчины изменяют и красивым, и некрасивым девушкам. Не изменяют только импотенты", — категорично заявила она в интервью изданию журналистам. Роза отметила, что речь идет о мужской природе или родовой программе количественного показателя продолжения рода человеческого.По мнению Сябитовой, браки молодых людей распадаются из-за того, что взрослые дети не осознают своих чувств, не могут понять, кто им нужен, как с партнером жить вместе. "Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться", — добавила ведущая.Ранее Сваха поделилась, как ей удается распознавать, что герой говорит неправду. В этом, как оказалось, ей помогает особая хитрость.Чтобы заметить ложь, Сябитова обращает внимание на поведение и жесты человека. Кроме того, перед началом съемок телеведущая тщательно изучает информацию, которую герой раскрыл о себе во время интервью. Таким образом сваха сразу понимает, если жених или невеста начинает обманывать.