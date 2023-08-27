Мужчины 1952, 1969 и 1987 года рождения являлись членами местной религиозной организации Свидетели Иеговы, которая запрещена на территории России. Как выяснили сотрудники ФСБ и регионального

Мужчины 1952, 1969 и 1987 года рождения являлись членами местной религиозной организации Свидетели Иеговы, которая запрещена на территории России. Как выяснили сотрудники ФСБ и регионального Следкома, подозреваемые продолжали распространять свою идеологию среди населения, организовывали тайные собрания и участвовали в них. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Следователь ходатайствовал о помещении мужчин под стражу.Однако, как сообщает Ковровский