В Гороховце по требованию прокуратуры отремонтируют автомобильные дороги Прокуратурой...

В Гороховце по требованию прокуратуры отремонтируют автомобильные дорогиПрокуратурой Гороховецкого района на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.В июне 2023 года с привлечением сотрудников МВД России по Гороховецкому району было проведено обследование дорожного покрытия на территории города Гороховца.В ходе проверки установили, что автомобильные дороги общего пользования по улицам Горького, Советская и Кирова не соответствуют установленным требованиям. Дорога имеет многочисленные выбоины, размер которых в некоторых местах превышает 1,5 метра, а также края дорог частично разрушены.На администрацию Гороховецкого района возложили обязанность привести автомобильные дороги в нормативное состояние.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области