В Гороховце по требованию прокуратуры отремонтируют автомобильные дороги
Прокуратурой...
В Гороховце по требованию прокуратуры отремонтируют автомобильные дороги
Прокуратурой Гороховецкого района на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
В июне 2023 года с привлечением сотрудников МВД России по Гороховецкому району было проведено обследование дорожного покрытия на территории города Гороховца.
В ходе проверки установили, что автомобильные дороги общего пользования по улицам Горького, Советская и Кирова не соответствуют установленным требованиям. Дорога имеет многочисленные выбоины, размер которых в некоторых местах превышает 1,5 метра, а также края дорог частично разрушены.
На администрацию Гороховецкого района возложили обязанность привести автомобильные дороги в нормативное состояние.
Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области