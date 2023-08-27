В объектив владимирского фотографа Владислава Тябина попала необычная компания...

В объектив владимирского фотографа Владислава Тябина попала необычная компания четвероногих"Дружба" между лосем и лисой существует. В это убедился владимирский фотограф Владислав Тябин.В объектив его фотоловушки попала необычная компания. В это трудно поверить, рассказывает Владислав, но лисёнок словно присоединился к семье лосихи и её чада. В кадре в таком неожиданном составе они не впервые, держатся рядом уже 4 дня. При этом с другими животными лисёнок не попадался, игриво бегает вокруг лосей, стараясь, все же держать безопасную дистанцию.