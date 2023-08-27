Ветеринарная служба Владимирской области просит жителей не приобретать животных и птицу у...

Ветеринарная служба Владимирской области просит жителей не приобретать животных и птицу у неизвестных продавцов.Это может быть очень опасным. Напомним, что во Владимире отравилось 107 человек, включая детей шаурмой. Так как мясо поставщиками покупалось без какой-либо документации и мариновалось в домашних условиях.На данный момент через суд закрывают ларьки с общественным питанием, не имеющие соответствующих документов на продукты.Государственная ветеринарная служба Владимирской области настоятельно просит жителей не приобретать животных и птицу у неизвестных продавцов без соответствующих ветеринарных документов, в особенности по объявлениям в сети Интернет.Реализуемое поголовье может быть завезено из регионов с неблагополучной эпизоотической обстановкой (грипп птиц, африканская чума свиней, бруцеллез и др.), тем самым стать источником заболеваний, опасных как для животных, так и для их владельцев.Перемещение животных и птицы из других регионов, даже из соседнего района, должно производиться только при согласовании с государственной ветеринарной службой и оформления электронного ветеринарного свидетельства. Для проверки легальности предлагаемого к продаже поголовья обратитесь в районную ветеринарную станцию.Фото freepik.com