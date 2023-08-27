Владимирская область успешно продвигает свои товары на зарубежные рынки Владимирская область...

Владимирская область успешно продвигает свои товары на зарубежные рынкиВладимирская область активно работает в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Объём поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам 1-го полугодия 2023 года составили:36 единиц при плановом значении 17, за 6 месяцев уже выполнен годовой план, и работа продолжаетсяпочти 11 млн долларов при плановом значении 7,15 млн (75,3% от плана на год)Областной Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям размещать предложения на ведущих платформах электронной коммерции. Например, наши производители мёда («Пчёлкин мёд») и конфет (ИП Шандова) теперь есть на крупнейшем сервисе в Юго-Восточной Азии Lazada Group.При поддержке Российского экспортного центра и областного ЦПЭ бизнес осваивается на зарубежных маркетплейсах."Так, владимирский производитель профессиональных печей для розжига угля и электрических подогревателей-калаудов Red Vulcan в 2023 году разместил товары на Alibaba. В санкционном 2022 году его продажи выросли более чем в 2 раза. Доля экспорта в общей выручке увеличилась до 30%. На столько же выросло и количество покупателей. Это отличный пример того, какой результат даёт бизнес-инициатива, помноженная на государственную поддержку", - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Несмотря ни на какие заслоны Запада, Россия, и наш регион в частности, успешно продвигает свои товары на зарубежные рынки.Фото freepik.com