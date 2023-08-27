Без существенных осадков.

Во Владимирской области ночью 28 августа ожидается +5... +10 градусов, днем +15... +20. Об этом сообщает гидрометеостанция.На протяжении дня будет переменная облачность, без существенных осадков.Ветер - северный. Его скорость — 3-8 метров в секунду.