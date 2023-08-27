Во Владимирской области прокурор требует оборудовать школы лингафонными кабинетами.
Прокуратурой...
Во Владимирской области прокурор требует оборудовать школы лингафонными кабинетами.
Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства об образовании.
Установлено, что в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования школы должны быть обеспечены лингафонными кабинетами. Это специальные аудитории проекционной и звукотехнической аппаратурой для изучения языков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверочных мероприятий выявлены образовательные учреждения, где необходимые условия не созданы.
Прокурором Киржачского района в суд направлены исковые заявления о возложении на пять учреждений обязанности установить необходимое оборудование для оснащения лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных языков, а на Управление образования администрации Киржачского района возложить обязанность закупить указанное оборудование.
Требования прокурора судом удовлетворены.
Исполнение решений находится на контроле прокуратуры района.
Фото pxfuel.com