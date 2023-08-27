Во Владимирской области прокурор требует оборудовать школы лингафонными кабинетами. Прокуратурой...

Во Владимирской области прокурор требует оборудовать школы лингафонными кабинетами.Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства об образовании.Установлено, что в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования школы должны быть обеспечены лингафонными кабинетами. Это специальные аудитории проекционной и звукотехнической аппаратурой для изучения языков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе проверочных мероприятий выявлены образовательные учреждения, где необходимые условия не созданы.Прокурором Киржачского района в суд направлены исковые заявления о возложении на пять учреждений обязанности установить необходимое оборудование для оснащения лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных языков, а на Управление образования администрации Киржачского района возложить обязанность закупить указанное оборудование.Требования прокурора судом удовлетворены.Исполнение решений находится на контроле прокуратуры района.Фото pxfuel.com