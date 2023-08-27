Во Владимирской области синоптики обещают теплую и солнечную погоду в последнее воскресенье...

Во Владимирской области синоптики обещают теплую и солнечную погоду в последнее воскресенье лета28 августа 2023 года, погода во Владимирской области будет без осадков. Температура воздуха днем до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер северный, 2м/с.Атмосферное давление изменится от 743 до 747 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое бабье лето ветряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.Фото pxfuel.com