Во Владимирской области в 2023 году благодаря ЭКО на свет появились 116 малышей В этом году в...

Во Владимирской области в 2023 году благодаря ЭКО на свет появились 116 малышейВ этом году в нашем регионе проведено 496 ЭКО по полису ОМС. Данные приводит правительство региона.Россия - одна из немногих стран мира, где процедуру экстракорпорального оплодотворения можно пройти бесплатно. Прием документов на ЭКО проходит по записи - порядок направления подробно расписан на сайте правительства. С начала года во Владимирской области благодаря экстракорпоральному оплодотворению на свет появились 116 малышей.