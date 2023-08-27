Во Владимирской области впервые пройдет конкурс декорированных автомобилей
2 сентября 2023 года в...
Во Владимирской области впервые пройдет конкурс декорированных автомобилей
2 сентября 2023 года в рамках празднования Дня города Коврова - 2023 на площади 200-летия города Коврова состоится конкурс декорированных автомобилей «АВТОграф», сообщает администрация города Коврова в своем телеграм-канале.
В конкурсе могут принять участие собственники авто на своих машинах, имеющие водительское удостоверение. Для участия в конкурсе необходимо оформить транспортное средство в соответствии со своим индивидуальным проектом, используя различный материал.
По окончании конкурса украшенные автомобили будут использованы в качестве фотозоны, для фотографирования жителей и гостей города.
Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 31 августа подать заявку по адресу электронной почты: [email protected]
Телефоны для связи: 2-53-49, 2-52-23
Фото pxfuel.com